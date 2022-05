Rezepte zum Sparen

Das einfachste ist natürlich, Puderzucker selber zu machen. Einfach Zucker in einer Art Kaffee-Mühle oder Gewürz-Mühle so lange zerschreddern, bis der Puderzucker entsteht. Da sollte man natürlich selber entscheiden, ob die Investition eines Gerätes das Ganze so ein bisschen wieder amortisiert. Allerdings kann man natürlich nicht nur Puderzucker in solchen Geräten machen.