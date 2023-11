Ricarda-Huch-Gymnasium sammelt Spenden

Schüler, Eltern und Lehrer haben an drei Tagen in der Schule Kuchen, Gebäck und Getränke verkauft. Die Jugendlichen haben das nicht während des Unterrichts gemacht, sondern in ihren Freistunden. So sind 2.000 Euro zusammengekommen, die jetzt dem Roten Kreuz überreicht wurden. Das leitet das Geld weiter ins Erdbebengebiet. Schon nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien hatte sich das Ricarda-Huch-Gymnasium engagiert und Spenden gesammelt.