In der Ausstellung mit dem Titel "Vom Schönen und scheinbar Nutzlosen" kann man in die Gefühls- und Gedankenwelt der Schülerinnen und Schüler eintauchen. Monatelang haben sie an ihren Kunstwerken gearbeitet. Entstanden sind so Collagen, Gedichte, Skulpturen, Installationen und Raummodelle.

