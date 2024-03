Richtiger Umgang mit dem "Defi"

An vielen Stellen in der Stadt hängen mittlerweile Defibrillatoren. Im Notfall können sie helfen, Leben zu retten. Wie man die "Defis" richtig bedient, zeigt Jens Schilling an drei Terminen in April, Mai und Juni im Sparkassenkarree. Er will dabei gerade auch Sportlerinnen und Sportler erreichen - auch in vielen Hagener Hallen hängen "Defis".