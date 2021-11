Riesen-Ergebnis!

Eine Privatinitiative auf Emst hat am vergangenen Wochenende tonnenweise Lebensmittel gesammelt, und Geldspenden kommen auch noch dazu.

Die Spenden gehen an die Suppenküche in Hagen. Spenden konnte man entweder an der Sammelstelle abgeben - oder an die Kinder, die von Haus zu Haus gegangen sind.