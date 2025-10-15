Riss in Flugzeugscheibe: US-Pentagonchef muss zwischenlanden

Washington (dpa) - US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem «Kriegsminister» nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Hegseth war in Brüssel beim Nato-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: «Alles gut. Gott sei Dank.»