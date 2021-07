Röspel lobt Zusammenhalt

Röspel war am Mittwoch und Donnerstag in der Stadt unterwegs und machte sich selbst ein Bild von der – wie er selbst sagt – katastrophalen Situation. Es gab aber auch positive Bilder: Die spontane Hilfe durch Nachbarn und andere Menschen habe ihn beeindruckt. Ein ganz besonderer Dank gehe auch an alle Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen bei der Feuerwehr, an alle Rettungskräfte, die Polizisten und Polizistinnen und an das Technische Hilfswerk aus Hagen und den angrenzenden Regionen. Es werde eine Weile dauern, bis wieder Normalität einkehren werde. Die Menschen bräuchten jetzt schnelle und unbürokratische Hilfe: Das sei eine Frage des Respekts gegenüber der Lebensleistung der Menschen, die alles verloren haben, so Röspel.