Rollstuhl-Fahrerin angegriffen

Gegen 14 Uhr stieg die Rollstuhlfahrerin zusammen mit ihrem Begleiter am Hagener Hauptbahnhof in den RE16 nach Bochum. Während der Fahrt näherten sich die unbekannten Männer unangenehm an und fragen nach Geld. Außerdem sollen sie sich an dem Rucksack des Begleiters zu Schaffen gemacht haben. Nach dem Ausstieg am Bochumer Hauptbahnhof kamen die Unbekannten erneut auf die Beiden zu und griffen den Mann mit Schlägen und Tritten an. Auch die Rollstuhl-Fahrerin soll angegriffen worden sein. Als mehrere Zeugen zur Hilfe kamen, ergriffen die Unbekannten die Flucht. Die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wenn ihr etwas gesehen habt, meldet euch bitte unter 0800 / 6 888 000 bei der Bundespolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.