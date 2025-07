SIHK würdigt Mitglieder

Den inhaltlichen Rahmen bildete ein Vortrag von Prof. Dr. Jutta Rump zum Thema „Die neue Normalität in der Arbeitswelt – was man heute für morgen wissen sollte“. Mit ihrem Blick auf den Wandel von Arbeit traf sie auf großes Interesse und regte zum Weiterdenken an. Drei langjährige Vizepräsidenten der SIHK, die zugleich aus dem Präsidium und der Vollversammlung ausscheiden, wurden zu Ehrenmitgliedern der Vollversammlung ernannt. Gudrun Winner-Athens, geschäftsführende Gesellschafterin der Winner Spedition GmbH & Co. KG in Iserlohn, war seit 1995 Mitglied der Vollversammlung und seit 2016 Vizepräsidentin der SIHK. Sie engagierte sich zudem viele Jahre im DIHK-Verkehrsausschuss, den sie von 2001 bis 2008 als Vorsitzende leitete. Dr.-Ing. Hans-Toni Junius, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG in Hagen, prägte 24 Jahre die Vollversammlung und war 18 Jahre im Präsidium aktiv. Mit Formaten wie der Management AG und im Anlagenausschuss setzte er Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Dr. Frank Hoffmeister, geschäftsführender Gesellschafter der Schrauben Betzer GmbH & Co. KG in Lüdenscheid, war 30 Jahre Mitglied der Vollversammlung und 18 Jahre im Präsidium. Er übernahm Verantwortung als Ausschussvorsitzender und Regionalbeiratsvorsitzender und engagierte sich darüber hinaus als Wirtschaftsjunior und Förderer der technischen Bildung. Darüber hinaus verabschiedete die SIHK 32 weitere Mitglieder der Vollversammlung, die sich über viele Jahre mit Fachwissen, Erfahrung und unternehmerischem Engagement in das Ehrenamt eingebracht haben: Mehr als zehn Jahre in der Vollversammlung dabei waren Dirk Alte (Wilhelm Alte GmbH, Plettenberg), Martin Backhaus (RZV Rechenzentrum Volmarstein GmbH, Wetter), Jens Breer (Breer Gebäudedienste GmbH, Iserlohn), Dietmar Buxhoidt (Karl Buxhoidt GmbH, Hagen), Gustav Edelhoff (Lobbe Holding GmbH & Co. KG, Iserlohn), Patrick Fayner (Krugmann Markenspirituosen GmbH & Co. KG, Meinerzhagen), Thorsten Hering (Metoba Metalloberflächenbearbeitung GmbH, Lüdenscheid), Marita Isken (Hotel & Restaurant Dresel GmbH & Co. KG, Hagen), Tim Henrik Maack (ERCO GmbH, Lüdenscheid), Heidemarie Pickard (Pickard GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Lüdenscheid), Michael Scheibe-Jochheim (Wohlbehagen GmbH & Co. KG, Hagen), Jan Schriever (Hans Schriever GmbH & Co. KG, Lüdenscheid), Jürgen Schwerter (Jürgen Schwerter, Iserlohn), Wolfgang Steudtner (WSt Unternehmens- und Finanzcoaching UG, Gevelsberg), Lutz Tim Tölle (Tölle Studios GmbH & Co. KG, Iserlohn), Dietrich Turck (ESCHA GmbH & Co. KG, Halver) und Dr. Kai Wilke (Risse + Wilke Kaltband GmbH & Co. KG, Iserlohn). Bis zu zehn Jahre in der Vollversammlung dabei waren Frank Altemeyer (platzmann federn GmbH & Co. KG, Hagen), Götz Bernecker (Hauer – Schmidt GmbH, Gevelsberg), Thomas Biermann (Sparkasse an Ennepe und Ruhr), Matthias Bittern (WEMA GmbH, Lüdenscheid), Frank Brüggendieck (Willy Uhlenkott Herrenmoden, Schwelm), Jutta Fritsch (MMC Märkische MittelstandsConsult GmbH, Lüdenscheid), Marcus Kaufmann (Hotel zum Markgrafen, Lüdenscheid), Stefan Körber (Versicherungsbüro Körber, Hemer), Lutz Menshen (Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG, Werdohl), Dr. Daniel Pithan (Tweer & Lösenbeck GmbH & Co. KG, Lüdenscheid), Henrik Rapp (Friedrich Wilhelm Giese GmbH & Co. KG, Iserlohn), Knut Schuster (Schrimpf & Schöneberg GmbH & Co. KG, Iserlohn), Marco Schwarzkopf (Bettenhaus Neumann – der Bettenfritze e. K. Inhaber Marco Schwarzkopf, Lüdenscheid), Dagmar Ullrich (Ullrich Mode e.Kfr., Hagen) und Anton Usov (Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Lüdenscheid).