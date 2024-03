Ruhrverband: Die Wasserwächter

Das Hochwasser von 2021 hat gezeigt, wo die Grenzen sind: Der meiste Regen floss an den Talsperren vorbei direkt in unsere Flüsse, sagt Georg zur Strassen. Er ist stellvertretender Abteilungsleiter für Wasserwirtschaft beim Ruhrverband. Auf 77 Prozent der Fläche des Ruhrverbandes fließt Regenwasser an den Talsperren vorbei in die Bäche und Flüsse.





Um besser auf das Gegenteil, nämlich auf Trockenheit, reagieren zum können, strebt der Ruhrverband an, die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabflussmengen der Ruhr zu senken. Das betrifft einmal Schwerte Villigst und dann die Flussstrecke zwischen Hattingen und der Mündung in den Rhein.





Käme die Gesetzesänderung, sähe sich der Ruhrverband gut gerüstet - sowohl für Dürre als auch für Starkregen.

