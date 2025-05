Sängerin Jill Sobule stirbt im Alter von 66 Jahren

Minneapolis (dpa) - Die Sängerin Jill Sobule ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend und berufen sich dabei auf das Management. Sobule sei bei einem Hausbrand am Donnerstagmorgen (Ortszeit) ums Leben gekommen, sagte ihr Sprecher dem Portal «Variety».

Mehrere Medien zitierten aus einem Statement des Managements. Darin heißt es: «Jill Sobule war eine Naturgewalt und eine Verfechterin der Menschenrechte, deren Musik in unsere Kultur eingewoben ist.»

Sobule war unter anderem für das Lied «I Kissed a Girl» aus dem Jahr 1995 bekannt. Dem «Rolling Stone» zufolge war es der erste offen lesbische Song, der es in die Top 20 der Billboard's-Modern-Rock-Charts schaffte. Ebenfalls in den 90ern war sie dem Lied «Supermodel» als Soundtrack für den Film «Clueless - Was sonst!» erfolgreich. Sie veröffentlichte mehrere Alben und EPs.