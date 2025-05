Sandy Mölling will USA wegen Trump verlassen

Fulda (dpa) - No-Angels-Sängerin Sandy Mölling will die USA nach zehn Jahren verlassen. Sie sei gerade dabei, ihren Wohnsitz von Kalifornien nach Deutschland zurückzuverlegen, sagte die 44-Jährige der «Fuldaer Zeitung» (Samstagsausgabe). Der Grund: Donald Trump. «Das war der Hauptgrund. Vor allen Dingen die Wiederwahl Trumps. Ich weiß nicht, ob man hier wirklich alles mitbekommt, was gerade in den USA passiert», sagte sie.

«Es ist besorgniserregend, wenn man sieht, wie viele kleine Unternehmen bereits durch die Zölle pleitegegangen sind; wenn man sieht, dass Bücher verbannt werden, dass die LGBTQ-Community in ihren Rechten eingeschränkt wird, dass Unwahrheiten verbreitet werden, dass der Rassismus weiter auf dem Vormarsch ist.»

Ihr Sohn sei dunkelhäutig und habe «in seinem jungen Leben schon viel Rassismus erfahren, weil es einfach Teil des Systems ist. Man darf ja nicht vergessen, wie es in den USA noch vor einigen Jahrzehnten für Schwarze aussah», betonte sie in dem Interview.

Die Situation in Kalifornien

«Wir leben da in Kalifornien vielleicht noch ein bisschen in einer Bubble – das ist, wie man weiß, ja auch nicht gerade der Lieblingsstaat von Trump. Aber auch dort merkt man, wie die Mittelschicht verschwindet. Die Kluft wird immer größer. Es gibt Reiche, es gibt Arme – und dazwischen sehr wenig.»