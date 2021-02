Saubere Luft in Hagen

Durch die Bahnhofshinterfahrung soll die Innenstadt vom Durchfahrverkehr entlastet werden. Sie wird im Moment aber noch nicht so gut angenommen, wie erhofft. Viele Leute fahren auf dem Weg Richtung Wehringhausen und Haspe weiter durch das Bahnhofsviertel.

Die Stadt will nun die Beschilderung an vielen Stellen ändern und den Verkehr so umleiten. Damit sollen auch die Vorgaben des Luftreinhalteplans und des Vergleichs mit der Deutschen Umwelthilfe erreicht werden. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hagen berät heute Nachmittag.