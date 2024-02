Schaffung von Wohnraum

Die HEG will Wehringhausen weiter voran bringen. Die Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft ist eine Tochter der Stadt, sie investiert seit 2018 intensiv in Bestandsgebäude in bestimmten Stadtteilen in Hagen, um eine positive Stadtentwicklung voranzutreiben.

© Radio Hagen