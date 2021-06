Schlägerei in Wehringhausen

Im Hagener Landgericht beginnt heute der Prozess um eine Schlägerei vor zwei Jahren in Wehringhausen. Ein heute 37 Jahre alter Hagener war damals so heftig zusammen geschlagen worden, dass er vom AKH aus per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

