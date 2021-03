Schlecht für das Klima

Es ging darum, ob man sich bei uns auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die Stadt das Radfahren in Coronazeiten besonders fördert. Die Antworten ergaben als Ergebnis die rote Laterne - und die ist in Sachen Fahrrad in der Stadt vertraut. Hagen hat den letzten Platz bereits mehrfach in den letzten Jahren belegt - und zwar im bundesweiten Vergleich.

Zwar gebe es den Plan "Nachhaltige Mobilität", aber auf der Straße entdeckten die Radfahrer fast nichts von den Plänen. Der Schwerpunkt für eine Verbesserung des Radverkehrs liege hier oft auf aufwändigen, kostenintensiven Planungen anstatt auf Maßnahmen, die sich schnell umsetzen lassen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hofft, dass das erneute schlechte Abschneiden Hagens zu einem Umdenken führt.