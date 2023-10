Schlossspiele Hohenlimburg

Schon für die Auftaktveranstaltung, bei der das Jubiläumsprogramm vorgestellt wird, ist eine Gala geplant. Die Planungen für die neue Spielzeit haben bereits begonnen. Beim ersten Treffen dafür hat der Freundeskreis der Schlossspiele am Wochenende aber auch all die gewürdigt, die sich ehrenamtlich für die Schlossspiele engagieren. 22 Veranstaltungen gab es in diesem Sommer, das wäre ohne die Helfer von zum Beispiel Bethel regional und ohne die ukrainischen Freund nicht möglich gewesen.