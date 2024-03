Schnelles Internet

Das weltweite Warten soll in ganz Hagen bald ein Ende haben. Konkret geht es um rund 10.200 Haushalte und Betriebe in Eilpe-Süd, Halden-Fley und den Hagener Süden mit Dahl, Delstern, Priorei und Rummenohl. In Abstimmung mir der Stadt Hagen plant Westconnect ein flächendeckenden Glasfasernetzes für schnelles, stabiles und nachhaltiges Internet.

