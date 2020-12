Schnelltests in Apotheken

So hat das Personal der Rathaus-Apotheke bereits an einer praktischen und theoretischen Schulung teilgenommen, um sich auf die anstehende Aufgabe vorzubereiten. Das hat uns Apotheker Christian Fehske bestätigt. Interessierte müssen sich vorab online anmelden. In den Jupiter-Apotheken wird es dagegen erstmal keine Schnelltests geben. Man wolle nichts überstürzen und sei der Meinung, dass Corona-Tests erst einmal in ärztlicher Hand bleiben sollten. Die Gefahr sei hoch, dass der Abstrich vom noch unerfahrenen Personal nicht vernünftig gemacht werde, sagte uns Apotheker Friedrich Wassermann.