Schnurlos 2022

Verschiedene Bands aus Hagen und der Region sind am Start, Josh and the Blackbirds zum Beispiel, oder Zen Taurus. Es gibt Programm für Kinder, dazu gehört ein Tütentrödel. Camping ist auch erlaubt.

Für das Festival gilt umsonst und draußen, es finanziert sich zum Teil über den Verkauf von Speisen und Getränken. Und da ist von Vegan bis Wurst alles am Start. Termin für das Schnurlos-Festival ist am Wochenende 12. und 13. August. Es werden noch Leute gesucht, die bei Aufbau und Ablauf helfen.