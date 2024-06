Schüsse in Eilpe

Die Hintergründe und den genauen Tathergang soll nun eine Mordkommission der Hagener Polizei aufklären. Samstag Vormittag soll ein Mann zunächst in der gemeinsamen Wohnung an der Hochstraße auf seine Ehefrau geschossen und dann drei weitere Menschen in einem Friseursalon in Eilpe durch Schüsse verletzt haben.

Danach konnte er flüchten, über einen Supermarktparkplatz in den Wald. Der Vorfall sorgte für einen Großeinsatz der Polizei, inklusive Hubschrauber. Gestern Vormittag konnte der Tatverdächtige auf freiem Feld festgenommen werden. Dabei halfen der Polizei auch Zeugenhinweise.

Gegen den Mann wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Zu den Opfern gehören neben seiner Ehefrau und einer weiteren Frau auch zwei Männer aus dem weiteren familiären Umfeld.