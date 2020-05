Schüsse in Wetter

Nach einem Angriff bei einem Polizeieinsatz in Wetter ermittelt die Hagener Kripo. Gegen 4 Uhr heute Früh gab es in der Nachbarstadt einen Einsatz wegen Ruhestörung. Aus einer Wohnung drang ein Alarmton. Da niemand in der betroffenen Wohnung auf Klingeln und Klopfen reagierte, wollten Polizeibeamte die Wohnung öffnen. Dabei wurden sie unvermittelt von einem 57-Jährigen angegriffen.

© lassedesignen - Fotolia