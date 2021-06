Schüsse in Wuppertal

Anwohner hatten die Polizei in der Nacht zu Sonntag zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, dort sollte der Mann in seiner Wohnung randalieren. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft machten die Polizeibeamten im Verlauf des Einsatzes Gebrauch von der Schusswaffe. Der Mann sei trotz sofortiger Hilfeleistungen kurze Zeit später an seinen Verletzungen gestorben.

In solchen Fällen ist es üblich, dass ein anderes Polizeipräsidium aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen übernimmt. Deswegen ermittelt die Hagener Polizei in diesem Fall.