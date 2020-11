Schule unter Coronabedingungen

Viele Unternehmen hätten große Anstrengungen unternommen, um coronakonform arbeiten zu können. Es gebe Homeoffice, Hygieneschutzpläne und Wechselschichte. Gastrobetriebe hätten umfangreiche Konzepte erarbeitet, um den Gästen einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen.

Nur in den Schulen sei keine klare Strategie erkennbar. Die einzigen Maßnahmen seien ständiges Lüften und die Maskenpflicht. Dabei sei es in manchen Klassenräumen gar nicht möglich, die Fenster zu öffnen, anderswo finde Unterricht in zu kalten Räumen statt.

WInfried Bahn, Initiator des Unternehmerrates, fordert für Schulen die selben Vorschriften wie für die Gastronomie und zum Beispiel die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten.