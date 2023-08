Schulstart in NRW - Wie sich Eltern und Kinder auf die Einschulung vorbereiten können

Die Schulferien in NRW neigen sich dem Ende zu: Nächste Woche (07.08.) beginnt das neue Schuljahr. Am aufregendsten wird es für die Kleinsten in NRW – die Erstklässler. Damit diese Umstellung für die Kinder möglichst stressfrei wird, können sie die Eltern mit ein paar pädagogische Hilfestellungen dabei unterstützen.