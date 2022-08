Schulung im Umgang mit Hunden

Sei es einfach nur das Ignorieren eines Hundes im Vorbeigehen oder der Umgang mit einem aggressiven Hund, der auf einen losgeht. All das haben die Azubis erst theoretisch und dann in praktischen Übungen gelernt. Beispielsweise wurde eine Paketabgabe simuliert, bei der die beiden belgischen Schäferhunde Demi und Clip auf die Postboten losgegangen sind, sobald diese zu nah kamen. Alles natürlich in einem kontrollierten Szenario mit Experten.

Postboten sind nicht dazu verpflichtet, Pakete abzugeben, wenn sie auf aggressive Hunde treffen. Trotzdem werden sie auf eine solche Situation vorbereitet. Im besten Fall sollten Grundstückseigentümer und Hundehalter aber ihrer Pflicht nachkommen und dem Zusteller einen gefahrenlosen Zutritt auf das Grundstück ermöglichen.

