Schulungen für Corona-Tests

Die Schulungen sind kostenlos und sollen Einrichtungen in Zeiten der 2G-Plus-Regel unterstützen. Teilnehmer sollen anschließend dazu in der Lage sein, Besucher vor Ort zu testen. Die Schulungen sind für kommende Woche geplant und finden online über Microsoft Teams statt.

Die Termine sind am 24. Januar (9 bis 11 Uhr) sowie am 26. Januar (10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr). Anmeldungen werden per Mail an wladimir.tisch@hagen-wirtschaft.de entgegengenommen und sind bis 18 Uhr am jeweiligen Vortag möglich.