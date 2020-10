Aktuelle Infos zu Corona-Tests

Das Gesundheitsamt wird nur in Fällen des Infektionsschutzes aktiv – zum Beispiel in Schulen oder Kitas oder um die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln. Bei medizinischen Fragen ist das Gesundheitsamt telefonisch erreichbar. Wer Symptome aufweist, soll sich an seinen Hausarzt wenden. In Notfällen kann der ärztliche Bereitschaftsdienst kontaktiert werden. Wer ein negatives Testergebnis für seinen geplanten Urlaub in Deutschland braucht, muss auf das Angebot auf dem Höing zurückgreifen. Die Testungen in Altenhagen sind ausschließlich im Rahmen des Infektionsschutzes vorgesehen.





Personen mit medizinischen Fragen zum Coronavirus erreichen das Gesundheitsamt der Stadt Hagen unter Telefon 02331/207-3934. Die Hotline ist montags bis mittwochs zwischen 8 und 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13.30 Uhr besetzt.

Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist montags, dienstags und donnerstags von 18 Uhr bis zum Folgetag um 7 Uhr, freitags und mittwochs ab 13 Uhr bis um 7 Uhr am Folgetag und am Wochenende erreichbar.