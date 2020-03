Schutzengel in der Stadt

In Hagen gibt es echte Schutzengel. Es geht um eine Fußgängerin, die einen älteren Mann vor übler Abzocke bewahrt hat. Der 90-Jährige war vor einer Bank an der Karl-Marx-Straße von zwei unbekannten Frauen angesprochen worden. Die wollten den Mann dazu bringen, in ihr Auto einzusteigen. Dabei hielt er seine Geldbörse in der Hand.





©