Schutzmasken und Co

Auf der Suche nach Schutzmasken und Co können die Unternehmen in Hagen auch einen virtuellen Marktplatz nutzen. Das ist im Internet über die Seite protetx.online möglich. Das Online-Recherche-Tool wird von den Industrie und Handelskammern in NRW betrieben, beiligt ist auch die SIHK.

©