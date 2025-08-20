Navigation

Schwedische Rockband Mando Diao bricht Europa-Tournee ab

Veröffentlicht: Mittwoch, 20.08.2025 15:32

Kürzlich haben sie noch in Lüneburg gespielt, jetzt sagen sie alle weiteren Konzerte ab: Die Band Mando Diao hat ihre Europa-Tour vorzeitig beendet. Auch deutsche Festivals sind betroffen.

Stockholm (dpa) - Die schwedische Rockband Mando Diao hat alle Konzerte bis zum Jahresende abgesagt. Wie die Band auf Instagram mitteilte, geschieht das aus «persönlichen Gründen». In dem Post entschuldigten sich die Musiker und schrieben, sie freuten sich darauf, «auf die Bühne zurückzukehren» und künftig wieder Musik mit ihren Fans zu teilen.

Die Schweden befanden sich gerade auf einer Europa-Tournee, die sie unter anderem nach Deutschland führte. Zuletzt spielten sie in Lüneburg. Die geplanten Konzerte in dieser und der kommenden Woche in Lüdenscheid und in Osnabrück werden nun ausfallen.

Die Band mit Frontmann Björn Dixgård wurde vor mehr als 20 Jahren im schwedischen Borlänge gegründet. Zu den größten Hits von Mando Diao zählen Songs wie «Dance With Somebody» und «God Knows».

