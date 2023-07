Schwerer Arbeitsunfall

Ein Mann verletzte sich mit einer Säge so schwer am Bein, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum "Bergmannsheil" nach Bochum geflogen werden musste. Der Hubschrauber landete dafür gegen 03:55 Uhr in der Nacht auf dem ehemaligen "Max Bahr Gelände" an der B54. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist aktuell noch unklar.