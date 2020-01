Schwerer Unfall

Gegen 08.15 Uhr fuhr ein LKW-Fahrer in den Anlieferungsbereich eines Unternehmens. Dabei wurde ein 46-jähriger Mann, der sich neben dem Fahrzeug befand, zwischen dem Führerhaus des LKWs und einer Hauswand eingeklemmt. Der Mann kam mit schweren Verletzungen per Rettungswagen ins Krankenhaus. In Lebensgefahr schwebt er laut der Polizei aber nicht. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht klar.