Schwerer Unfall auf A1 - Viele Schwerverletzte

Ein Kleinbus ist gegen 7 Uhr mit sieben Personen an Bord in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. In Höhe Hagen Nord verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in einen Erdhügel. Der Bus flog durch die Luft und überschlug sich mehrfach. Eine Person wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die anderen Fahrzeug-Insassen wurden schwer verletzt. Sie schweben allerdings nicht in Lebensgefahr. Insgesamt 60 Feuerwehr- und Polizeikräfte waren im Einsatz.

