Schwerpunktkontrolle der Polizei

Deshalb hat sie gestern wieder eine groß angelegte Verkehrskontrolle am Hauptbahnhof, in Altenhagen und Wehringhausen durchgeführt. Dabei wurde die Hagener Polizei von Kräften der Einsatzhundertschaft unterstützt, auch der Zoll und das Ordnungsamt waren beteiligt. Kontrolliert wurden rund 70 Personen, außerdem fast 90 Fahrzeuge. Und dabei gab es Ordnungswidrigkeiten und Verstöße aller Art. Rote Ampel missachtet, Handy am Steuer, Drogen und das Ordnungsamt stellte mehrere Verstöße bei Gewerbekontrollen fest. Die Polizei hat angekündigt, den Kontrolldruck weiter aufrechtzuerhalten.