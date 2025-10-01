Schwerpunktkontrollen Straßenverkehr

Auf dem Graf-Von-Galen-Ring, der Bahnhofshinterfahrung, der Wehringhauser- und der Eckeseyer Straße wurden Kontrollstellen eingerichtet. Über 40 Leute waren zu schnell unterwegs. Spitzenreiter war ein Mann, der auf der Bahnhofs-Hinterfahrung mit 109 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Er muss den Führerschein für zwei Monate abgeben, bekommt zwei Punkte in Flensburg und eine saftige Geldstrafe.

Aber nicht nur Geschwindigkeitsverstöße wurden geahndet. 15 Leute waren am Handy, 11 waren nicht angeschnallt, einer fuhr über Rot und einige Fahrzeuge hatten ihre Ladung nicht richtig gesichert oder defekte Lichter. Außerdem wurden 10 Leute erwischt, die über Rot über die Ampel gingen.