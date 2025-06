Seeleuchten 2025

Hagens Wassersportler bringen mit ihrem Engagement Anziehungskraft für die Stadt und Leben an unsere Seen. Das habe das Seeleuchten am vergangenen Wochenende mit tausenden Besuchern gezeigt. So bilanziert der regionale Wassersportverband "Stadt-Land.Ruhr" das Event des letzten Samstags (21. Juni).

© Heike Thomese Osthoff