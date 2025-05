Koepchenwerk leuchtet wieder

Oben RWE - unten Koepchenwerk. Die historische Beleuchtung am Pumpspeicherwerk am Hengsteysee ist zurück. Der Schriftzug „KOEPCHENWERK“ leuchtet jetzt wieder jeden Abend an der Fassade der historischen Maschinenhalle. In Betrieb war das Werk von 1930 bis 94 - es ist fast komplett erhalten.