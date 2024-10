Seelische Gesundheit

Bei uns lädt die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Hagen zu einer sogenannten bunten Meile auf den Friedrich-Ebert-Platz ein. Dort kann man sich über Unterstützungs- und Beratungsangebote informieren und sich austauschen. Neben dem Aktionstag am Donnerstag gibt es noch mehr Angebote. Am Freitag geht es zum Beispiel in einem Workshop um Achtsamkeit für pflegende Angehörige, am 15. Oktober kann man in der Begegnungsstätte Pari-Treff die Arbeit verschiedener Selbsthilfegruppen kennenlernen. Am 23. Oktober gibt es einen Vortrag zum Thema "Macht Arbeit glücklich oder krank?". Einzelheiten erfährt man beim Aktionstag auf dem Friedrich-Ebert-Platz.