Eine Woche für die Seele

Dabei wollen die Katholischen Krankenhäuser Mut machen und zeigen, dass in unserer Stadt niemand allein gelassen wird. Zum Einen wird ein Teil der lokalen Hilfen präsentiert, die die Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen können. Außerdem wird es eine große Auswahl an Telefonsprechstunden mit Fachleuten zu den unterschiedlichsten Themen geben. Die Katholischen Krankenhäuser wollen mit diesem Konzept möglichst alle offenen Fragen zur seelischen Gesundheit und Problemen beantworten.