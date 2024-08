SEK-Einsatz in Altenhagen

Die Polizei im Emsland hat die Hintergründe zum SEK-Einsatz vor einer Woche in Altenhagen veröffentlicht. Es geht um die Aufklärung eines Raubüberfalls auf ein Ehepaar vor einem Jahr in Niedersachsen. Die Täter waren damals gewaltsam in ein Wohnhaus eingedrungen, hatte einen 83-Jährigen Mann schwer verletzt und dann Schmuck und Bargeld im sechsstelligen Bereich erbeutet.

© Alex Talash