SEK-Einsatz in Hagen

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Düsseldorf soll der Hagener Mitte September in der Düsseldorfer Altstadt einen 19-jährigen nach einem Streit niedergestochen haben. Das Opfer wurde dabei so schwer verletzt, dass es in Lebensgefahr schwebte.

Dem Tatverdächtigen wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Er wurde noch am Nachmittag einem Jugendrichter vorgeführt.