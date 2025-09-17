Navigation

Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 02:40

Der ukrainische Staatschef sieht im Krieg gegen sein Land auch eine Gefahr für Europa. Er appelliert erneut an andere Länder: Es gehe um uns alle.

Wolodymyr Selenskyj
© Efrem Lukatsky/AP/dpa

Krieg in der Ukraine

Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt Europa vor einer Ausweitung des Kriegs durch Russland auch über sein Land hinaus. «Es ist entscheidend, dass Europa wirklich versteht: Wenn es um Russland geht, geht es nicht um den einen oder anderen Nachbarn, sondern um alle», erklärte der Präsident in seiner abendlichen Videoansprache, die er auf X veröffentlichte. «Andernfalls wird Russland seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen und den Krieg nur ausweiten – und zwar nicht unbedingt nur gegen die Ukraine.»

Der Krieg bleibe einzig und allein der Krieg von Russland und von Kremlchef Wladimir Putin, sagte Selenskyj. Man erwarte, dass die Welt daraus ihre Schlüsse ziehe - vor allem nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen in Polens Luftraum. Vergangene Woche waren in einer Nacht mindestens 19 Flugobjekte aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und Nato-Kräfte in Polen diese Drohnen ab.

© dpa-infocom, dpa:250917-930-47486/1

Weitere Meldungen

Von der Leyen sagt Trump neuen Plan zu russischer Energie zu

Politik US-Präsident Donald Trump knüpft neue amerikanische Sanktionen gegen Russland daran, dass die EU vollständig auf Energie aus dem Land verzichtet.

Ölterminal in Russland

Bodenoffensive in der Stadt Gaza: Wie geht es jetzt weiter?

Politik Israel rückt mit Bodentruppen ins Herz von Gaza vor – trotz Warnungen der Militärführung.

Nahostkonflikt - Gazastreifen

Gaza-Krieg: ESC steht vor einer Zerreißprobe

Kino & TV Zum 70. Geburtstag steht dem Eurovision Song Contest so viel Streit ins Haus wie noch nie. Mehrere Länder wollen nicht mit Israel auf der Bühne stehen.

ESC 2026 in Wien
skyline