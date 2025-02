Sicherheit an Schulen

Die Sicherheitseinrichtungen an Hagener Schulen sollen geprüft und da, wo es sinnvoll und möglich ist, verbessert werden. Der Ausschuss für Bauen und Infrastruktur hat das gestern beschlossen. Damit reagieren Hagens Stadtpolitiker auf den Einsatz an der Liselotte-Funcke-Schule letzte Woche. Dort war eine Schülern von der Polizei in Sicherheit gebracht worden, später wurde ein junge Mann verhaftet.





© Sevginac Knezevic