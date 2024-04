Sieben kuriose Fakten zum Thema Bier

Das teuerste Bier der Welt

Die Frage ist: Wie rechnet man? Gehen wir von der teuersten Flasche Bier aus, die jemals verkauft wurde, ist es wohl eine Flasche Löwenbräu aus dem Jahr 1937. Die wurde 2009 in Großbritannien versteigert und spülte dabei rund 11.000 Euro in die Kasse des Auktionshauses Henry Aldrige and Sons. Dabei war nicht der Jahrgang der Flasche besonders gut, sondern die Geschichte hinter der Flasche war außergewöhnlich. Das Bier stammt aus dem Absturz der Hindenburg. Der Zeppelin stürzte am 6. Mai 1937 in der Nähe von New York ab.

Alternativ gibt es natürlich auch beim Bier richtige Luxusmarken. Den Preisrekord knackt dabei eine auf zwölf Flaschen limitierte Edition der schottischen Brauerei BrewDog. Für eine Flasche "The End of History" werden 630 Euro fällig. Ob man sie aber wirklich haben will, ist fraglich. Jede Flasche steckt in einem ausgestopften Tier.

Rechnet man pro Flasche und nicht pro Liter, hat das "Vielle Bone Secours" der belgischen Brauerei Brasserie Caulier die Nase vorn. Da kostet eine zwölf Liter Flasche 785 Euro.

Brauereien und pro Kopf Verbrauch

Es ist vielleicht eine kleine Delle im Nationalstolz, aber wir Deutsche habe weder bei der Anzahl der Brauereien noch beim pro Kopf Verbrauch die Nase vorn. Die meisten Brauereien in Europa gibt es aktuell in Großbritannien mit 2030 Brauereien, gefolgt von Frankreich mit 1600. Dann kommt aber auch schon Deutschland. Hier gibt es 1542 Brauereien.

Das meiste Bier pro Kopf wird in Europa in Tschechien mit rund 129 Litern pro Kopf getrunken, gefolgt von Österreich mit 101 Litern. Auf dem dritten Platz Polen mit 92 Litern Pro-Kopf-Bierkonsum ein. Auf Platz vier kommt dann aber schon Deutschland mit im Schnitt 89 Litern pro Kopf. Allerdings: Der Bierkonsum ist in Deutschland seit Jahren rückläufig.

Biermarken - jahrelang jeden Tag ein anderes deutsches Bier

Laut dem Deutschen Brauer-Bund gibt es in Deutschland über 7500 Biermarken. So viele wir nirgendwo sonst. Damit könnte man also locker in den nächsten 20 Jahren jeden Tag ein anderes deutsches Bier trinken. Ob das gesund ist, darüber kann man sicher streiten. Allerdings zählt der Verband auch alkoholfreie Biere dazu. Vielleicht sollte man dann davon immer mal wieder eines zwischenschieben.

Biersommelier-Weltmeisterschaften

Seit 2009 gibt es eine Weltmeisterschaft der Sommeliers für Bier. Die wird etwa alle zwei Jahre ausgetragen. Aktueller Titelträger ist der Schweizer Giuliano. Genoni. Nächster Termin ist 2025. Aktuell konnten bereits viermal Deutsche den Pokal mit nach Hause nehmen. Mehr als jede andere Nation.

Wer hat Bier erfunden?

Also kurz gesagt: der Mensch. Genau, kann man das nicht sagen. Neuste Erkenntnisse zeigen, dass Bier älter als 9000 Jahre ist. Darauf deuten Funde aus China hin. Dort wurden Tongefäße gefunden, die mit Spuren eines gegorenen Getränkes aus Reis, Honig und Früchten gefüllt waren. Auch gibt es Funde aus dem heutigen Westjordanland und Palästina, die für einen Anbau und die Verarbeitung von Gerste vor rund 10.000 Jahren sprechen. Einige Archäologen nehmen sogar an, dass Bier maßgeblich zur Sesshaftwerdung des Menschen beigetragen habe. Schließlich kann man als Jäger und Sammler auch schlecht Bier brauen.

Cannabis und Bier

Echter Hopfen, den man für das Bierbrauen nimmt und Cannabispflanzen sind miteinander verwandt. Beide gehören botanisch zur Familie der Hanfgewächse. Die Erkenntnis ist relativ neu. Erst vor rund 20 Jahren konnten Forscher aus Großbritannien und den USA durch Analyse der Gene der Pflanzen nachweisen, dass Hopfen und Cannabis und mehr als hundert andere Arten zur selben Familie gehören. Deswegen könnte man sagen, dass das Hanf-Bier, mit dem einige Brauer aktuell experimentieren gar nicht so verrückt ist.

Bier geht in Bärten verloren

Bärte sind richtige Bierschlucker. Ein britischer Forscher hat im Auftrag der Guiness-Brauerei herausgefunden, dass ungefähr 0,56 Milliliter in einem durchschnittlichen Schnurrbart hängen bleiben. Hört sich erstmal nicht viel an, summiert sich aber ordentlich auf. Allein in Großbritannien bleiben so jährlich schätzungsweise 93.000 Liter Bier in den Bärten hängen. Damit könnte man schon eine ordentliche Party schmeißen.

Autor: David Müller