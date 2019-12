Sieg für Eintracht Hagen

Gestern Abend hat der VfL Eintracht Hagen verdient gewonnen - und zwar gegen die HSG Bergische Panther. Am Ende hieß es 22:29 und Trainer Stefan Neff zeigte sich erleichtert nach dem Spiel und sagte: "Jeder Sieg ist wichtig. Hoffentlich können wir in eine kleine Serie reinkommen, die wir mit in das neue Jahr nehmen können.” Bevor es aber ins neue Jahr geht, gibts am nächsten Freitag noch ein Heimspiel - dann ist die Ahlener SG in der Krollmann Arena zu Gast. Anpfiff ist wie gewohnt um 19:30 Uhr.