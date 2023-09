SIHK: Brückensperrung ist ein Schlag

Damit setze sich das Brückendesaster in Deutschland fort - nicht einmal 20 Kilometer von der Rahmedetalbrücke entfernt, diesmal direkt bei uns in Hagen. Das treffe Händler, Dienstleister und Gastronomen, und vor allem auch die Hagenerinnen und Hagener, so die Kammer. Es sei aber auch überregional ein weiterer Schlag - erst recht, weil auch die Volmetalbahn nicht mehr fahren könne und der Wirtschaftsverkehr mitten durch Eilpe fahren müsse. Die SIHK erwartet, dass Straßen NRW kurzfristig zu einem Spitzengespräch einlädt und transparent über das weitere Vorgehen informiert.