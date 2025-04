Sinn ist gerettet

Das Unternehmen Sinn bleibt Hagen erhalten. Das gilt für das Modehaus am Friedrich-Ebert-Platz und für den Unternehmenssitz in Hagen. Sinn war in den letzten Monaten erneut in die Insolvenz geraten. Nun hat die Gläubigerversammlung über die Rettung abgestimmt.

© Homepage Modehaus-Gruppe Sinn