SIHK veranstaltet Zukunftsforum

Zu den Referenten gehörte unter anderem Stefan Postert von „Stadt und Handel“. Besonders in der Coronazeit sei deutlich geworden, wie stark Innenstädte zum Beispiel unter dem Anstieg von Internetkäufen leiden. Es wurde zudem diskutiert, was die Stadt Hagen unternehmen kann, um Besuche in der City zukünftig attraktiver zu machen. Weitere Infos gibt zum Zukunftsforum es auf der Internetseite der SIHK.