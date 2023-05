So viel kosten Freizeitparks in NRW und Deutschland

Für 25 der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland hat der ADAC die Preisstruktur näher untersucht. Dabei wurde der Preis für eine vierköpfige Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren) als Maßstab festgelegt. Unter den 25 Parks liegen drei davon in Nordrhein-Westfalen. Die Preisstruktur vom Phantasialand in Brühl, dem Movie Park in Bottrop und Fort Fun Abenteuerland in Bestwig haben wir hier aufgelistet.





© Movie Park Bottrop © Movie Park Bottrop

Preisstruktur der drei NRW-Freizeitparks

Das Phantasialand in Brühl ist verglichen zu den anderen beiden der teuerste Freizeitpark. Die Tickets für die vierköpfige Familie liegen bei insgesamt 176 Euro.

ist verglichen zu den anderen beiden der teuerste Freizeitpark. Die Tickets für die vierköpfige Familie liegen bei insgesamt 176 Euro. Der Besuch im Movie Park in Bottrop liegt bei 161,60 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren.

liegt bei 161,60 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren. Im Vergleich dazu liegt der Preis im Fort Fun Abenteuerland in Bestwig bei 96,50 Euro.

Die Preise für Online-Tickets sind im Vergleich zur Tageskasse teilweise erheblich billiger. Im Fort Fun Abenteuerland muss die Musterfamilie an der Tageskasse 25,50 Euro mehr bezahlen, im Movie Park 56 Euro. Eine Tageskasse gibt es im Phantasiland nicht.

Preise für große Parks in Deutschland

Wer Freizeitparks in ganz Deutschland unter die Lupe nehmen möchte, kann sich über diesen Link die gesamten Preisstrukturen, Angebote und Öffnungszeiten anschauen. Soviel sei gesagt: Bei den Online-Eintrittspreisen ist mit 213 Euro der Europa-Park im Breisgau am teuersten. Dieser Park ist allerdings auch der größte unter den betrachteten Freizeitparks und bietet die meisten Attraktionen. Die Seilbahnen Thale Erlebniswelt im Harz ist mit 56 Euro die günstigste Variante.

Auch beim Parken fallen teils unterschiedliche Gebühren an. Während man im Fort Fun für 3 Euro pro Pkw parken kann, liegt der Preis im Phantasialand bei 7 Euro, im Movie Park bei 8 Euro.

Der ADAC rät dazu, vor einem Freizeitparkbesuch die Preise zu checken und gegebenenfalls frühzeitig Onlinetickets zu buchen. Preisermäßigungen können in allen Freizeitparks vorkommen, beispielsweise bei einem Besuch an einem bestimmten Tag oder aber wenn Kinder am Besuchstag Geburtstag haben.

Autor: Joachim Schultheis